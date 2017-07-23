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23 июля 2017, 18:21 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Гол Хижниченко принес «Шахтеру» волевую победу над «Иртышом»

Карагандинский «Шахтер» одержал волевую победу над павлодарским «Иртышом» в гостевом матче 21-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Павлодаре, закончилась со счетом 2:1 в пользу «горняков». При этом хозяева вели после первого тайма.

Первыми счет в матче открыли хозяева. На 20-й минуте Карлос Фонсека ударом головой после фланговой подачи вывел «Иртыш» вперед.

Гости сумели отыграться в середине второго тайма. На 65-й минуте «горняки» заработали штрафной. После подачи Милана Стояновича мяч, не задев никого на своем пути, влетел в ворота Давида Лории.

Победу «Шахтеру» на 82-й минуте принес Сергей Хижниченко, вернувшийся недавно в карагандинский клуб.

После этой игры «горняки» набрали 24 очка и догнали «Кайсар» и «Тараз», идущих шестыми и седьмыми соответственно. В активе «Иртыша» остались 31 балл и пятая строчка.

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