Гол Хижниченко принес «Шахтеру» волевую победу над «Иртышом»

Встреча, прошедшая в Павлодаре, закончилась со счетом 2:1 в пользу «горняков». При этом хозяева вели после первого тайма.

Первыми счет в матче открыли хозяева. На 20-й минуте Карлос Фонсека ударом головой после фланговой подачи вывел «Иртыш» вперед.

Гости сумели отыграться в середине второго тайма. На 65-й минуте «горняки» заработали штрафной. После подачи Милана Стояновича мяч, не задев никого на своем пути, влетел в ворота Давида Лории.

Победу «Шахтеру» на 82-й минуте принес Сергей Хижниченко, вернувшийся недавно в карагандинский клуб.

После этой игры «горняки» набрали 24 очка и догнали «Кайсар» и «Тараз», идущих шестыми и седьмыми соответственно. В активе «Иртыша» остались 31 балл и пятая строчка.