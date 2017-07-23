Неймар согласовал шестилетний контракт с «ПСЖ»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Соглашение будет рассчитано на шесть лет. Сегодня отец футболиста провел встречу со спортивным директором парижан Артеро Энрике и членом правления Софи Джорданом, где обсудил последние детали сделки.

На этот трансфер «ПСЖ» потратит 400 миллионов евро. 220 миллионов — сумма, которую получит «Барселона». 180 миллионов евро заработает игрок за шесть лет.

Напомним, Неймар играет за «Барселону» с 2013 года. Он провел в составе команды 186 матчей, забил 105 голов и отдал 80 голевых передач. Согласно сообщениям СМИ, мотивацией Неймара к уходу из «Барселоны» служит желание «прекратить оставаться в тени Месси».