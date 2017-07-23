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23 июля 2017, 18:29 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Неймар согласовал шестилетний контракт с «ПСЖ»

Нападающий Неймар согласовал условия личного контракта с «ПСЖ», сообщает Marca.

Нападающий <span class=error>Неймар</span> согласовал условия личного контракта с <span class=error>ПСЖ</span>. Увеличить
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Соглашение будет рассчитано на шесть лет. Сегодня отец футболиста провел встречу со спортивным директором парижан Артеро Энрике и членом правления Софи Джорданом, где обсудил последние детали сделки.

На этот трансфер «ПСЖ» потратит 400 миллионов евро. 220 миллионов — сумма, которую получит «Барселона». 180 миллионов евро заработает игрок за шесть лет.

Напомним, Неймар играет за «Барселону» с 2013 года. Он провел в составе команды 186 матчей, забил 105 голов и отдал 80 голевых передач. Согласно сообщениям СМИ, мотивацией Неймара к уходу из «Барселоны» служит желание «прекратить оставаться в тени Месси».

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