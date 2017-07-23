«Халл» одержал вторую победу подряд под руководством Слуцкого

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Накануне вечером российский специалист Леонид Слуцкий одержал свою вторую победу в качестве главного тренера английского «Халл Сити», выступающего в Чемпионшипе (второй по силе дивизион Англии).

В товарищеском матче «тигры» минимально обыграли португальскую «Бенфику» — 1:0. Единственный гол записал на свой счет английский нападающий Джарод Боуэн. Отметим, что концовку встречи команда Слуцкого доигрывала в меньшинстве: на 77-й минуте прямой красной карточкой был наказан защитник «Халла» Майкл Доусон. Тем не менее, англичанам удалось удержать победный счет под натиском грозного соперника.

Российский наставник «тигров» Леонид Слуцкий после матча выразил восхищение игрой своей команды.

«Я в восторге от игры “Халла”. Была проделана хорошая работа. Мы играли лучше “Бенфики”. На мой взгляд, одержали заслуженную победу», — сказал специалист в интервью пресс-службе клуба.

Слуцкий также похвалил команду за хорошую игру в обороне на протяжении последних 15 минут матча, которые тигры проводили вдесятером.

«Последние 15 минут встречи были сложными для команды. У нас на поле оставалось десять человек, среди них было много молодых футболистов. Хорошо оборонялись, это было приятным моментом», — отметил россиянин.

Цитата Была проделана хорошая работа. Мы играли лучше “Бенфики”

Специалист остался доволен игрой своей команды в первые 70 минут встречи, заявив также, что победы над соперниками подобного уровня станут хорошим стимулом для его игроков.

«Остался доволен первыми 65−70 минутами в нашем исполнении. Разумеется, результаты не всегда являются самым важным фактором в предсезонной подготовке, но победа над командой уровня «Бенфики» станет стимулом для игроков, — подытожил Слуцкий.

Главный тренер «орлов» Руй Витория после поражения в товарищеском матче был не слишком многословен, но своим посланием подчеркнул, что в подобных играх результат не является приоритетом.

«Мы не хотели выиграть здесь и сейчас, но мы собираемся в дальнейшем делать это постоянно», — приводит его слова официальный сайт «Бенфики».

Своим мнением о перспективах Леонида Слуцкого и его команды в интервью «Газете.Ru» поделился бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.

«Несмотря на то, что игра с «Бенфикой» была товарищеской, любая победа важна. Это помогает команде сформировать правильную психологию. Особенно если речь о победе над такой командой, как «Бенфика». Это не рядовой клуб, а один из ведущих в Европе, — сказал эксперт.

Канчельскис также похвалил соотечественника за то, что тот подобрал для команды наиболее сильных соперников для межсезонных спаррингов.

«Хорошо, что Слуцкий выбрал сильных соперников для контрольных игр. У нас, знаете, есть такие тренеры, специально приглашающие на спарринги команды из четвертых-пятых дивизионов, чтобы потом рассказать начальству, как у них все хорошо. Даже если команда проигрывает, подобного рода игры позволяют наиболее четко определить ее сильные и слабые стороны, так что Слуцкий все делает правильно, — отметил он.

Напомним, что в своем первом матче у руля «Халл Сити» Слуцкий проиграл выступающему в третьем по силе английскому дивизиону «Оксфорду» со счетом 1:2.

Цитата Хорошо, что Слуцкий выбрал сильных соперников для контрольных игр.

«Мы постараемся отплатить болельщикам на эмоциональном уровне нашими победами в следующих матчах», — заявил специалист после той встречи. После этого «тигры» провели еще один спарринг с клубом третьей лиги — «Бристоль Роверс», отпраздновав успех со счетом 2:1.

Что ж, на данный момент Слуцкий уже зарекомендовал себя на Туманном Альбионе как человека слова.

Перед стартом Чемпионшипа «Халл» проведет еще два товарищеских матча. 25 июля «тигры» сыграют с французским «Нантом» под руководством итальянца Клаудио Раньери, а 28-го — с финалистом Лиги Европы минувшего сезона амстердамским «Аяксом».