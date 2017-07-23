Неймар сказал Месси и Суаресу, что остается в «Барселоне»
Нападающий «Барселоны» Неймар решил остаться в «Барселоне» и не переходить в «ПСЖ», сообщает испанское
интернет-издание Sport.
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Видимо, что-то случилось...
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Согласно информации источника, в последние дни форварды
«Ты не можешь покинуть нас сейчас», — сказали Месси с Суаресом Неймару.
Также сообщается, что руководство клуба, в свою очередь, просило Месси и Суареса посодействовать тому, чтобы Неймар не принял очень соблазнительное с финансовой точки зрения предложение «ПСЖ». Неймар сказал Месси и Суаресу, что останется в испанском гранде. Теперь в клубе ждут того, чтобы Неймар заявил об этом и публично.
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