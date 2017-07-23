Неймар сказал Месси и Суаресу, что остается в «Барселоне»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Согласно информации источника, в последние дни форварды сине-гранатовых Лионель Месси и Луис Суарес интенсивно беседовали с футболистом сборной Бразилии, пытаясь убедить его остаться в каталонском клубе. Аргентинец и уругваец сказали ему, что он нигде не сможет быть так счастлив, как в «Барселоне». Неймару было сказано, что впереди у команды большие вызовы, и лишь вместе они смогут добиться этой цели.

«Ты не можешь покинуть нас сейчас», — сказали Месси с Суаресом Неймару.

Также сообщается, что руководство клуба, в свою очередь, просило Месси и Суареса посодействовать тому, чтобы Неймар не принял очень соблазнительное с финансовой точки зрения предложение «ПСЖ». Неймар сказал Месси и Суаресу, что останется в испанском гранде. Теперь в клубе ждут того, чтобы Неймар заявил об этом и публично.