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23 июля 2017, 17:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Неймар сказал Месси и Суаресу, что остается в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Неймар решил остаться в «Барселоне» и не переходить в «ПСЖ», сообщает испанское интернет-издание Sport.

Нападающий Барселоны Неймар решил остаться в Барселоне и не переходить в ПСЖ сообщает испанское интернет-издание Sport. Увеличить
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Согласно информации источника, в последние дни форварды сине-гранатовых Лионель Месси и Луис Суарес интенсивно беседовали с футболистом сборной Бразилии, пытаясь убедить его остаться в каталонском клубе. Аргентинец и уругваец сказали ему, что он нигде не сможет быть так счастлив, как в «Барселоне». Неймару было сказано, что впереди у команды большие вызовы, и лишь вместе они смогут добиться этой цели.

«Ты не можешь покинуть нас сейчас», — сказали Месси с Суаресом Неймару.

Также сообщается, что руководство клуба, в свою очередь, просило Месси и Суареса посодействовать тому, чтобы Неймар не принял очень соблазнительное с финансовой точки зрения предложение «ПСЖ». Неймар сказал Месси и Суаресу, что останется в испанском гранде. Теперь в клубе ждут того, чтобы Неймар заявил об этом и публично.

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