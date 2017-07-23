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23 июля 2017, 16:22 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Три тысячи болельщиков «Барселоны» выложили гигантскую майку команды в Нью-Йорке

В Нью-Йорке, где прошел матч Международного Кубка чемпионов «Барселоны» с «Ювентусом», три тысячи фанатов каталонцев устроили акцию в поддержку своей команды. Видео появилось в Twitter-аккаунте каталонцев.

Болельщики сине-гранатовых выложили на газоне Брайант-парка гигантскую футболку «Барселоны». В мероприятии поучаствовали президент клуба Хосеп Бартомеу, а также бывшие футболисты Тьерри Анри и Жулиано Беллетти.

Встреча завершилась победой «Барселоны» со счетом 2:1. Дублем в составе каталонцев отметился Неймар, за «Ювентус» отличился Джорджо Кьеллини.

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