Три тысячи болельщиков «Барселоны» выложили гигантскую майку команды в Нью-Йорке
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Нью-Йорке, где прошел матч Международного Кубка чемпионов «Барселоны» с «Ювентусом», три тысячи фанатов каталонцев устроили акцию в поддержку своей команды. Видео появилось в Twitter-аккаунте каталонцев.
Болельщики
Встреча завершилась победой «Барселоны» со счетом 2:1. Дублем в составе каталонцев отметился Неймар, за «Ювентус» отличился Джорджо Кьеллини.
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