Три тысячи болельщиков «Барселоны» выложили гигантскую майку команды в Нью-Йорке

Болельщики сине-гранатовых выложили на газоне Брайант-парка гигантскую футболку «Барселоны». В мероприятии поучаствовали президент клуба Хосеп Бартомеу, а также бывшие футболисты Тьерри Анри и Жулиано Беллетти.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ht" dir="ltr">??? Massive fan presence in Manhattan. Thanks Barça Fans!! ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/Bar%C3%A7aUStour?src=hash">#BarçaUStour</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/For%C3%A7aBar%C3%A7a?src=hash">#ForçaBarça</a> <a href="https://t.co/fTZTPMzVRx">pic.twitter.com/fTZTPMzVRx</a></p>— FC Barcelona (@FCBarcelona) <a href="https://twitter.com/FCBarcelona/status/888880116541075456">22 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Встреча завершилась победой «Барселоны» со счетом 2:1. Дублем в составе каталонцев отметился Неймар, за «Ювентус» отличился Джорджо Кьеллини.