Аничич сыграл 100 матчей в Премьер-Лиге
«Астана» в рамках 21 тура
Премьер-Лиги на своем поле обыграла костанайский «Тобол» со счетом 2:0.
Боснийский защитник команды Марин Аничич вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Это матч стал для него 100-м в рамках казахстанской
Всего же в футболке столичной команды Марин провел 137 матчей, в которых отличился 7 голами и 4 результативными передачами. По количеству игр Аничич занимает 7 место в списке «гвардейцев» клуба..
Напомним, что защитник перешел в команду перед сезоном 2014 года.
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