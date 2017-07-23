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23 июля 2017, 17:56 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Аничич сыграл 100 матчей в Премьер-Лиге

«Астана» в рамках 21 тура Премьер-Лиги на своем поле обыграла костанайский «Тобол» со счетом 2:0.

Боснийский защитник команды Марин Аничич вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Это матч стал для него 100-м в рамках казахстанской Премьер-Лиги.

Всего же в футболке столичной команды Марин провел 137 матчей, в которых отличился 7 голами и 4 результативными передачами. По количеству игр Аничич занимает 7 место в списке «гвардейцев» клуба..

Напомним, что защитник перешел в команду перед сезоном 2014 года.

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