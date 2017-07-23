Аничич сыграл 100 матчей в Премьер-Лиге

Боснийский защитник команды Марин Аничич вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Это матч стал для него 100-м в рамках казахстанской Премьер-Лиги.



Всего же в футболке столичной команды Марин провел 137 матчей, в которых отличился 7 голами и 4 результативными передачами. По количеству игр Аничич занимает 7 место в списке «гвардейцев» клуба..



Напомним, что защитник перешел в команду перед сезоном 2014 года.