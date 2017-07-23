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23 июля 2017, 12:14 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Зидан сообщил, что «Реалу» нужен новый нападающий

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что мадридская команда нуждается в новом форварде после перехода Альваро Мораты в лондонский «Челси».

Главный тренер Реала Зинедин Зидан сообщил что мадридская команда нуждается в новом форварде после перехода Альваро Мораты в лондонский Челси. Увеличить
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«В данный момент нам нужен нападающий. Мората очень нам помог в прошлом сезоне», — приводит слова Зидана интернет-издание Marca.

Ранее появилась информация, что французский специалист не будет просить у руководства «Реала» нового форварда в случае продажи Мораты. По данным СМИ, Зидан считает, что в его распоряжении достаточно футболистов атакующего плана.

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