Зидан сообщил, что «Реалу» нужен новый нападающий
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что мадридская команда нуждается в новом форварде после перехода Альваро Мораты в лондонский «Челси».
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«В данный момент нам нужен нападающий. Мората очень нам помог в прошлом сезоне», — приводит слова Зидана
Ранее появилась информация, что французский специалист не будет просить у руководства «Реала» нового форварда в случае продажи Мораты. По данным СМИ, Зидан считает, что в его распоряжении достаточно футболистов атакующего плана.
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