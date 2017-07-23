Зидан сообщил, что «Реалу» нужен новый нападающий

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«В данный момент нам нужен нападающий. Мората очень нам помог в прошлом сезоне», — приводит слова Зидана интернет-издание Marca.

Ранее появилась информация, что французский специалист не будет просить у руководства «Реала» нового форварда в случае продажи Мораты. По данным СМИ, Зидан считает, что в его распоряжении достаточно футболистов атакующего плана.