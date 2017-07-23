«Кайрат» объявил имя временно исполняющего обязанности главного тренера команды
21 июля стало известно об уходе с поста главного тренера «Кайрата» Кахабера Цхададзе.
Алматинский «Кайрат» на своем официальном сайте объявил имя временно исполняющего обязанности главного тренера команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«ФК «Кайрат» назначил временно исполняющего обязанности главного тренера команды. Им стал казахстанский специалист — Сергей Лабодовский. Ранее в клубе он выполнял обязанности помощника главного тренера.
В 2016 году Сергей был старшим тренером команды «Кайрат U-19», которая завоевала бронзовые медали первенства Республики Казахстан среди юношеских команд 1998 года и прошла во второй этап юношеской лиги чемпионов, обыграв в первом раунде грузинский клуб «Динамо U-19».
Лабодовский также продолжит готовить команду к предстоящему матчу чемпионата Казахстана, где «Кайрат» на своем поле примет футбольный клуб «Атырау», — говорится в сообщении.
Напомним, 21 июля стало известно об уходе с поста главного тренера «Кайрата» Кахабера Цхададзе. Это решение 48-летний специалист принял по собственной инициативе после вылета «Кайрата» из Лиги Европы на стадии второго квалификационного раунда.
Позже Кахабер Цхададзе подвел итоги своей работы в «Кайрате» и обратился к болельщикам команды.
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