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23 июля 2017, 10:25 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Неймар принес «Барсе» победу над «Ювентусом» в товарищеском турнире

МОСКВА, 23 июл — Р-Спорт. Испанская «Барселона» одержала победу над туринским «Ювентусом» в матче товарищеского турнира — Международного кубка чемпионов.

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Встреча, прошедшая в субботу в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) завершилась со счетом 2:1. В составе «Барселоны» дубль оформил Неймар (15-я и 26-я минуты). У «Ювентуса» отличился Джорджо Кьеллини (63).

В другом матче турнира французский «Пари Сен-Жермен» в Орландо (Флорида, США) проиграл лондонскому «Тоттенхэму» со счетом 2:4. У победителей голы забили Кристиан Эриксен (11), Эрик Дайер (18), Тоби Алдервейрелд (82) и Харри Кейн (88, с пенальти), у парижан отличились Эдинсон Кавани (6) и Хавьер Пасторе (36).

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