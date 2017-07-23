Неймар принес «Барсе» победу над «Ювентусом» в товарищеском турнире

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Встреча, прошедшая в субботу в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) завершилась со счетом 2:1. В составе «Барселоны» дубль оформил Неймар (15-я и 26-я минуты). У «Ювентуса» отличился Джорджо Кьеллини (63).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Neymar was pretty pumped after opening the scoring in Barcelona's match against Juventus. <a href="https://t.co/uFYn64YjAF">https://t.co/uFYn64YjAF</a> <a href="https://t.co/GvsnrMTKx7">pic.twitter.com/GvsnrMTKx7</a></p>— ESPN (@espn) <a href="https://twitter.com/espn/status/888890519446839296">22 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В другом матче турнира французский «Пари Сен-Жермен» в Орландо (Флорида, США) проиграл лондонскому «Тоттенхэму» со счетом 2:4. У победителей голы забили Кристиан Эриксен (11), Эрик Дайер (18), Тоби Алдервейрелд (82) и Харри Кейн (88, с пенальти), у парижан отличились Эдинсон Кавани (6) и Хавьер Пасторе (36).