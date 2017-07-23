Неймар принес «Барсе» победу над «Ювентусом» в товарищеском турнире
МОСКВА, 23 июл —
Р-Спорт. Испанская «Барселона» одержала победу над туринским «Ювентусом» в матче товарищеского турнира — Международного кубка чемпионов.
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Встреча, прошедшая в субботу в
В другом матче турнира французский «Пари Сен-Жермен» в Орландо (Флорида, США) проиграл лондонскому «Тоттенхэму» со счетом 2:4. У победителей голы забили Кристиан Эриксен (11), Эрик Дайер (18), Тоби Алдервейрелд (82) и Харри Кейн (88, с пенальти), у парижан отличились Эдинсон Кавани (6) и Хавьер Пасторе (36).
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