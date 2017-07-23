Коларов перешел из «Манчестер Сити» в «Рому»
МОСКВА, 23 июл —
Р-Спорт. Сербский защитник Александар Коларов перешел из «Манчестер Сити» в итальянскую «Рому», сообщается на сайте римской команды.
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Сербский футболист подписал контракт с «Ромой» сроком до 2020 года, а его трансфер обошелся римскому клубу в 5 миллионов евро. Коларов уже прибыл в расположение своей новой команды, которая на данный момент находится в американском Бостоне.
Коларов перешел в «Манчестер Сити» летом 2010 года из римского «Лацио». В минувшем сезоне 31-летний защитник сыграл 40 матчей за «горожан» и забил один гол.
В составе «Манчестер Сити» серб стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии и дважды Кубка Футбольной лиги. Выступая за «Лацио», Коларов стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии. На счету игрока 68 матчей за национальную сборную Сербии.
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