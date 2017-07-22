Гол Мбокани принес «Динамо» (Киев) победу над «Шахтером» в чемпионате Украины

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Встреча, прошедшая в субботу в Харькове на стадионе «Металлист», закончилась со счетом 1:0 в пользу «бело-синих», у которых на 46-й минуте отличился Дьёмерси Мбокани.

«Горняки» в третьем туре сыграют в гостях со «Сталью» из Каменского, динамовцы примут львовские «Карпаты».