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22 июля 2017, 23:13 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Гол Мбокани принес «Динамо» (Киев) победу над «Шахтером» в чемпионате Украины

МОСКВА, 22 июл — Р-Спорт. Киевское «Динамо» нанесло поражение донецкому «Шахтеру» в матче второго тура чемпионата Украины по футболу.

Киевское Динамо нанесло поражение донецкому Шахтеру в матче второго тура чемпионата Украины по футболу. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу в Харькове на стадионе «Металлист», закончилась со счетом 1:0 в пользу «бело-синих», у которых на 46-й минуте отличился Дьёмерси Мбокани.

«Горняки» в третьем туре сыграют в гостях со «Сталью» из Каменского, динамовцы примут львовские «Карпаты».

22.07.2017 19:30 основной раунд: 2-й тур
Шахтер Д 0:1 Динамо К
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Паулу Фонсека Сергей Ребров
Голы
  Мбокани Д. 46′
Составы
Пятов А. 30
Исмаили 31
Феррейра Ф. 19
Ракицкий Я. 44
Кривцов С. 4
Срна Д. 33
Тайсон Б. 7
89′ Марлос Р. 11
65′ Степаненко Т. 6
Коваленко В.  
86′ Патрик А. 21
Gustavo Leshchuk  
79′ Бернард 10
Дентинью Б.  
35 Коваль М. 68′
9 Морозюк Н.
34 Хачериди Е. 84′
44 Кадар Т.
24 Вида Д.
10 Ярмоленко А.
16 Сидорчук С. 84′
8 Шепелев В.
70 Мбокани Д. 77′
  Беседин А.
25 Гонсалес Д. 71′ 53′
  Цыганков В.
19 Гармаш Д. 80′
  Корзун Н. 89′
Статистика
Желтые карточки
Красные карточки
10 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 1
9 Угловые 6
16 Фолы 18
1 Офсайды 9
Судьи
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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