Гол Мбокани принес «Динамо» (Киев) победу над «Шахтером» в чемпионате Украины
МОСКВА, 22 июл —
Р-Спорт. Киевское «Динамо» нанесло поражение донецкому «Шахтеру» в матче второго тура чемпионата Украины по футболу.
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Встреча, прошедшая в субботу в Харькове на стадионе «Металлист», закончилась со счетом 1:0 в пользу «бело-синих», у которых на 46-й минуте отличился Дьёмерси Мбокани.
«Горняки» в третьем туре сыграют в гостях со «Сталью» из Каменского, динамовцы примут львовские «Карпаты».
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Сергей Ребров
Голы
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Составы
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Статистика
|Желтые карточки
|Красные карточки
|10
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|1
|9
|Угловые
|6
|16
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|9
Судьи
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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