«Актобе» и «Кайсар» поделили очки
В матче 21-го тура
Премьер-Лиги «Актобе» дома сыграл вничью с кызылординским «Кайсаром» — 1:1, пишет Sports.kz.
«Волки» открыли счет на 17-й минуте усилиями Джона Банколе Камара, а сравнять его удалось во втором тайме Марко Обрадовичу.
Теперь у «Кайсара» стало 24 очка, и он возвращается на шестое место турнирной таблицы, «Актобе» же с 17 баллами поднимается на десятую строчку.
«Актобе» — «Кайсар» 1:1 (0:1)
Голы: Камара 17 (0:1), Обрадович 73 (1:1).
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