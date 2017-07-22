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22 июля 2017, 20:19 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Актобе» и «Кайсар» поделили очки

В матче 21-го тура Премьер-Лиги «Актобе» дома сыграл вничью с кызылординским «Кайсаром» — 1:1, пишет Sports.kz.

«Волки» открыли счет на 17-й минуте усилиями Джона Банколе Камара, а сравнять его удалось во втором тайме Марко Обрадовичу.

Теперь у «Кайсара» стало 24 очка, и он возвращается на шестое место турнирной таблицы, «Актобе» же с 17 баллами поднимается на десятую строчку.

«Актобе» — «Кайсар» 1:1 (0:1)
Голы: Камара 17 (0:1), Обрадович 73 (1:1).

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