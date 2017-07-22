«Актобе» и «Кайсар» поделили очки

«Волки» открыли счет на 17-й минуте усилиями Джона Банколе Камара, а сравнять его удалось во втором тайме Марко Обрадовичу.



Теперь у «Кайсара» стало 24 очка, и он возвращается на шестое место турнирной таблицы, «Актобе» же с 17 баллами поднимается на десятую строчку.



«Актобе» — «Кайсар» 1:1 (0:1)

Голы: Камара 17 (0:1), Обрадович 73 (1:1).