УЕФА предупредил «ПСЖ» о возможном нарушении ФФП в случае трансфера Неймара

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По неофициальной информации, Неймар готов перейти в «ПСЖ» и уже согласовал с парижанами условия личного контракта: форвард подпишет контракт сроком на четыре года с зарплатой около € 30 млн в год и получит большой бонус за переход в клуб.