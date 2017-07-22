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22 июля 2017, 18:41 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Ливерпуль» победил «Лестер» в финале товарищеского турнира в Гонконге

МОСКВА, 22 июл — Р-Спорт. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» нанес поражение «Лестеру» и выиграл товарищеский турнир Premier League Asia Trophy, который проходил в Гонконге.

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Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 2:1 в пользу мерсисайдцев, в составе которых отличились Мохамед Салах (20-я минута) и Филиппе Коутиньо (44-я), у «лис» на 12-й гол забил Ислам Слимани.

В матче за третье место турнира «Вест Бромвич» проиграл «Кристал Пэлас» — 0:2.

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Новости Зарубежного футбола

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Лестером»

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Лестером»

На 12-й минуте матча форвард сборной Алжира Ислам Слимани открыл счет ударом головы после подачи Кристиана Фукса — 1:0. Через 8 минут лидер сборной Египта Мохаммед Салах сравнял счет, забив после заброса Филиппе Коутиньо — 1:1. На 44-й минуте Коутиньо вывел «Ливерпуль» вперед точным ударом в дальн.
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