«Ливерпуль» победил «Лестер» в финале товарищеского турнира в Гонконге

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Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 2:1 в пользу мерсисайдцев, в составе которых отличились Мохамед Салах (20-я минута) и Филиппе Коутиньо (44-я), у «лис» на 12-й гол забил Ислам Слимани.

В матче за третье место турнира «Вест Бромвич» проиграл «Кристал Пэлас» — 0:2.