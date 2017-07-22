«Ливерпуль» победил «Лестер» в финале товарищеского турнира в Гонконге
МОСКВА, 22 июл —
Р-Спорт. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» нанес поражение «Лестеру» и выиграл товарищеский турнир Premier League Asia Trophy, который проходил в Гонконге.
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Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 2:1 в пользу мерсисайдцев, в составе которых отличились Мохамед Салах (20-я минута) и Филиппе Коутиньо (44-я), у «лис» на 12-й гол забил Ислам Слимани.
В матче за третье место турнира «Вест Бромвич» проиграл «Кристал Пэлас» — 0:2.
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