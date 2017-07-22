«Ордабасы» на выезде победил «Акжайык»
В матче 21-го тура
Премьер-Лиги уральский «Акжайык» уступил шымкентскому «Ордабасы» — 1:2, пишет Sports.kz.
В пером тайме дубль в составе гостей оформил Танат Нусербаев, затем Иван Антипов отыграл один мяч. После перерыва счет не менялся.
Теперь у «Ордабасы» третье место и 41 очко, «Акжайык» остается на последнем с 15 баллами.
«Акжайык» — «Ордабасы» 1:2 (1:2)
Голы: Нусербаев 27 (0:1), Нусербаев 36 (0:2), Антипов 40 (1:2).
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