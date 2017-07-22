Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30464773/
22 июля 2017, 18:37 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Ордабасы» на выезде победил «Акжайык»

В матче 21-го тура Премьер-Лиги уральский «Акжайык» уступил шымкентскому «Ордабасы» — 1:2, пишет Sports.kz.

В пером тайме дубль в составе гостей оформил Танат Нусербаев, затем Иван Антипов отыграл один мяч. После перерыва счет не менялся.

Теперь у «Ордабасы» третье место и 41 очко, «Акжайык» остается на последнем с 15 баллами.

«Акжайык» — «Ордабасы» 1:2 (1:2)
Голы: Нусербаев 27 (0:1), Нусербаев 36 (0:2), Антипов 40 (1:2).

Ордабасы
Новости Матчи Состав Статистика
Акжайык
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»