«Ордабасы» на выезде победил «Акжайык»

В пером тайме дубль в составе гостей оформил Танат Нусербаев, затем Иван Антипов отыграл один мяч. После перерыва счет не менялся.



Теперь у «Ордабасы» третье место и 41 очко, «Акжайык» остается на последнем с 15 баллами.



«Акжайык» — «Ордабасы» 1:2 (1:2)

Голы: Нусербаев 27 (0:1), Нусербаев 36 (0:2), Антипов 40 (1:2).