— Поздравляю «Астану» с победой. Они играли лучше, сильнее, контролировали мяч и заслуженно победили. У нас были наскоки, моменты, которые мы могли бы завершить. В целом «Астана» заслужено победила..



— То, что некоторые игроки не сыграли — была договоренность?

— Не сыграли по разным причинам..



— У вас сыграли несколько новых легионеров. По игре не сказать, что они лучше наших игроков…

— Я полностью может быть с вами согласен по сегодняшней игре. Но я не комплектовал команду с одной стороны, с другой — это футболисты хорошего уровня. Я уверен — они себя еще проявят..



— Какие задачи перед вами поставили?

— Выигрывать каждую игру..



— Место какое?

— Если мы будем выигрывать каждый матч, теоретически мы можем первое место занять… грубо говоря. Как таковых задач занять конкретное место занять не стоит. Задача — выходить и биться за каждые три очка. Пока, до сегодняшней игры, у нас получалось.