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22 июля 2017, 17:52 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Роберт Евдокимов: Если мы будем выигрывать каждый матч — теоретически мы можем первое место занять

Главный тренер костанайского «Тобола» Роберт Евдокимов прокомментировал матч Премьер-Лиги с «Астаной» — 0:2.

Главный тренер <span class=error>костанайского</span> Тобола Роберт <span class=error>Евдокимов</span> прокомментировал матч <nobr>Премьер-Лиги</nobr> с <span class=error>Астаной</span> — 0:2. Увеличить
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— Поздравляю «Астану» с победой. Они играли лучше, сильнее, контролировали мяч и заслуженно победили. У нас были наскоки, моменты, которые мы могли бы завершить. В целом «Астана» заслужено победила..

— То, что некоторые игроки не сыграли — была договоренность?
— Не сыграли по разным причинам..

— У вас сыграли несколько новых легионеров. По игре не сказать, что они лучше наших игроков…
— Я полностью может быть с вами согласен по сегодняшней игре. Но я не комплектовал команду с одной стороны, с другой — это футболисты хорошего уровня. Я уверен — они себя еще проявят..

— Какие задачи перед вами поставили?
— Выигрывать каждую игру..

— Место какое?
— Если мы будем выигрывать каждый матч, теоретически мы можем первое место занять… грубо говоря. Как таковых задач занять конкретное место занять не стоит. Задача — выходить и биться за каждые три очка. Пока, до сегодняшней игры, у нас получалось.

Тобол Кс
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