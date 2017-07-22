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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30464609/
22 июля 2017, 17:37 | Футбол: Зарубежный | ИА REGNUM

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Лестером»

На 12-й минуте матча форвард сборной Алжира Ислам Слимани открыл счет ударом головы после подачи Кристиана Фукса — 1:0. Через 8 минут лидер сборной Египта Мохаммед Салах сравнял счет, забив после заброса Филиппе Коутиньо — 1:1. На 44-й минуте Коутиньо вывел «Ливерпуль» вперед точным ударом в дальн.

На 12-й минуте матча форвард сборной Алжира Ислам <span class=error>Слимани</span> открыл счет ударом головы после подачи <span class=error>Кристиана</span> Фукса — 1:0. Через 8 минут лидер сборной Египта Мохаммед <span class=error>Салах</span> сравнял счет забив после заброса Филиппе Коутиньо — 1:1. На 44-й минуте Коутиньо вывел Ливерпуль вперед точным ударом в <span class=error>дальн</span>. Увеличить
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22 июля на стадионе «Гонконг Стэдиум» был разыгран финал Премьер-лига Азия Трофи между командами «Лестер» и «Ливерпуль». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «мерсисайдцев».

На 12-й минуте матча форвард сборной Алжира Ислам Слимани открыл счет ударом головы после подачи Кристиана Фукса — 1:0.

Через 8 минут лидер сборной Египта Мохаммед Салах сравнял счет, забив после заброса Филиппе Коутиньо — 1:1.

На 44-й минуте Коутиньо вывел «Ливерпуль» вперед точным ударом в дальнюю девятку — 1:2.

Статистика матча («Лестер"/"Ливерпуль»).

Удары 6/11.

Удары в створ 2/6.

Владение 37%/63%

Фолы 5/5.

Составы на матч:

«Лестер»: Шмейхель, Фукс, Магир, Морган, Дринкуотер, Джеймс, Даниэль, Олбрайтон, Марез, Варди, Слимани.

«Ливерпуль»: Кариус, Матип, Ловрен, Александер-Арнольд, Лаллана, Салах, Коутиньо, Вейналдум, Милнер, Ориги, Фирмино.

Предупреждения: Марез — 43.

Голы: Слимани 12 — 1:0, Салах 20 — 1:1, Коутиньо 44 — 1:2.

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