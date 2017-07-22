«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Лестером»
На 12-й минуте матча форвард сборной Алжира Ислам Слимани открыл счет ударом головы после подачи Кристиана Фукса — 1:0. Через 8 минут лидер сборной Египта Мохаммед Салах сравнял счет, забив после заброса Филиппе Коутиньо — 1:1. На 44-й минуте Коутиньо вывел «Ливерпуль» вперед точным ударом в дальн.
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22 июля на стадионе «Гонконг Стэдиум» был разыгран финал
На 12-й минуте матча форвард сборной Алжира Ислам Слимани открыл счет ударом головы после подачи Кристиана Фукса — 1:0.
Через 8 минут лидер сборной Египта Мохаммед Салах сравнял счет, забив после заброса Филиппе Коутиньо — 1:1.
На 44-й минуте Коутиньо вывел «Ливерпуль» вперед точным ударом в дальнюю девятку — 1:2.
Статистика матча («Лестер"/"Ливерпуль»).
Удары 6/11.
Удары в створ 2/6.
Владение 37%/63%
Фолы 5/5.
Составы на матч:
«Лестер»: Шмейхель, Фукс, Магир, Морган, Дринкуотер, Джеймс, Даниэль, Олбрайтон, Марез, Варди, Слимани.
«Ливерпуль»: Кариус, Матип, Ловрен,
Предупреждения: Марез — 43.
Голы: Слимани 12 — 1:0, Салах 20 — 1:1, Коутиньо 44 — 1:2.
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