Футболист Тошич в ближайшие несколько дней подпишет контракт с новым клубом
МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Илья Ерофеев/. Свободный агент сербский полузащитник Зоран Тошич, ранее выступавший за футбольный клуб ЦСКА, в ближайшие несколько дней подпишет контракт с новым клубом. Об этом футболист рассказал ТАСС.
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В субботу турецкая газета Fanatik сообщила, что «Галатасарай» договорился о двухлетнем контракте с сербским полузащитником с возможностью продления еще на один сезон и зарплатой €2 млн в год. 30-летний Тошич стал свободным агентом в начале июля, после того как покинул московский ЦСКА.
«Как только я договорюсь с новой командой, то я сразу же об этом объявлю. Я веду переговоры с клубом, но не могу сказать с каким. В ближайшие несколько дней все решится», — сообщил футболист.
Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год, проведя 241 матч и забив 47 мячей. В составе армейцев Тошич стал трехкратным чемпионом России (2012/13, 2013/14, 2015/16) и двукратным обладателем Кубка (2010/11, 2012/13) и Суперкубка России (2013, 2014). Футболист выступал за сербские «Пролетер Зренянин» (2004−2006), «Банат Зренянин» (2006−2007), «Партизан» (2007−2009), английский «Манчестер Юнайтед» (2009−2010) и немецкий «Кельн» (2010).
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