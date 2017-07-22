Футболист Тошич в ближайшие несколько дней подпишет контракт с новым клубом

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В субботу турецкая газета Fanatik сообщила, что «Галатасарай» договорился о двухлетнем контракте с сербским полузащитником с возможностью продления еще на один сезон и зарплатой €2 млн в год. 30-летний Тошич стал свободным агентом в начале июля, после того как покинул московский ЦСКА.

«Как только я договорюсь с новой командой, то я сразу же об этом объявлю. Я веду переговоры с клубом, но не могу сказать с каким. В ближайшие несколько дней все решится», — сообщил футболист.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год, проведя 241 матч и забив 47 мячей. В составе армейцев Тошич стал трехкратным чемпионом России (2012/13, 2013/14, 2015/16) и двукратным обладателем Кубка (2010/11, 2012/13) и Суперкубка России (2013, 2014). Футболист выступал за сербские «Пролетер Зренянин» (2004−2006), «Банат Зренянин» (2006−2007), «Партизан» (2007−2009), английский «Манчестер Юнайтед» (2009−2010) и немецкий «Кельн» (2010).