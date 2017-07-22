«Окжетпес» — «Тараз» 0:1 (0:1)

Гол: Мане 45+1 (0:1).



Команды начали матч без разведки. И уже на 3-й минуте синегорцы могли повести в счете — Максим Федин пробил метров с 25-ти, но здорово сыграл Владимир Логиновский, переведя игру на угловой. В ответной атаке гости вываливались два в два, но пас с правого фланга не получился..



Пробивал Сергей Шафф из-за пределов штрафной, но удар не получился, и голкипер «Тараза» забрал мяч в руки. У гостей очень активно действовал Морис, который действовал на острие атаки..



Борьба за позицию изобиловала стыками — игроки не щадили ни соперника, ни себя, но обходилось без откровенной грубости..



У хозяев поля атаки старался разгонять дуэт, который составили Лукас Хорват и Виталий Гошкодеря. Чаще атаки синегорцев шли через правый фланг, где бровку бороздил Максим Федин..



На 18-й минуте Федин здорово отыгрался с Сергеем Шаффом и, получив пас обратно, пробил в створ ворот. Но снова здорово сыграл голкипер «Тараза»..



На 26-й минуте Гошкодеря здорово закручивал левой, но мяч пролетел совсем рядом со штангой..



На 31-й минуте гости организовали довольно опасную атаку. Мане был в штрафной, и уже простреливал, но Георгас Фрейдгеймас в подкате отправил мяч на угловой. После подачи корнера Фещук пытался головой замкнуть передачу, и получилось довольно опасно — мяч пролетел над крестовиной..



Пять минут спустя Федин снова пытался дальним ударом поразить цель, но мяч разминулся со створом ворот..



А уже когда пошла компенсированная минута, Малик Мане, получив мяч в штрафной, смог с разворота поразить цель — 0:1..



Второй тайм начался с активных действий синегорцев — отступать было некуда. К сожалению для хозяев, травму получил активно игравший Федин. Вместо него вышел Александр Козлов. Несмотря на довольно ощутимое преимущество и владение мячом, ударов по воротам не было — синегорцы старались разыграть мяч до верного..



Тем не менее, игра полностью сосредоточилась на половине поля гостей. «Тараз», видимо, уже решил играть на удержание счета, потому что вперед гости практически не шли..



Как ни старались игроки кокшетауского клуба вскрыть насыщенную оборону соперника, забить так и не удалось. 0:1 — «Тараз» увозит гостевую победу.