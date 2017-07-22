Неудержимый Твумаси. «Астана» обыграла «Тобол»

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В рамках 21-го тура чемпионата Казахстана «Астана» принимала на своем поле костанайский «Тобол».

После сложной ответной игры со «Спартаком» в Лиге чемпионов и перед первым матчем с «Легией», в календарь «Астаны» втиснулся матч чемпионата с «Тоболом». Было очевидно, что Стойлов произведет определенную ротацию состава и предоставит отдых некоторым лидерам. Так в основе оказались Ненад Эрич, Евгений Постников, Абзал Бейсебеков, Роман Муртазаев и Джордже Деспотович.

Для Роберта Евдокимова матч с «Астаной» являлся знаковой проверкой, но при этом российский специалист оставил в запасе сразу трех атакующих игроков, которые вполне могли играть в старте, а именно Алексея Щеткина, Дидара Жалмукана и Аздрена Ллуллаку. Видимо устная договоренность между «Тоболом» и «Астаной» повлияла на данную ситуацию.

Матч начался в неспешном ритме, и команды стартовые 20 минут лишь входили в игру. Вскоре «Астана» постепенно стала вскрывать оборону гостей, но в завершении не хватало точного удара.

Лишь на 43-й минуте Твумаси открыл счет после резкого контрвыпада и таким образом ганец продлил свою голевую серию до восьми матчей!

Старт второй половины также не радовал большим количеством моментов, в какой-то момент игроки решили выплеснуть эмоции в небольшой потасовке, которую заварил Марин Аничич.

На 69-й минуте Твумаси оформил дубль, блестяще пробив слету в ближний угол Непогодова. 10 голов в 8 матчах — потрясающая статистика вингера «Астаны» должна немного побеспокоить даже такого опытного еврокубкового бойца, как «Легия».

В дальнейшем ход матча был несколько монотонным и разбавлялся лишь заменами со стороны тренеров. «Астана» уверенно взяла три очка и немного добавила позитива перед новым противостоянием в Лиге чемпионов.

Чемпионат Казахстана — 2017. 21-й тур

«Астана» 2:0 «Тобол»

Астана: Эрич, Бейсебеков, Постников, Аничич, Шомко (Логвиненко 72), Кляйнхайслер (Граховац 75), Мужиков, Твумаси, Муртазаев (Кабананга 68), Деспотович,

Тобол: Непогодов, Сартаков, Жарынбетов (Жакупов 77), Кассай, Шиков, Мирошниченко, Джалилов, Мухутдинов, Квеквескири, Вух (Жулпа 70), Бекич (Молдакараев 46).

Голы: Твумаси 43, 69.

22 июля, Астана, спортивный комплекс «Астана-Арена»