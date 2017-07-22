«Цзянсу Сунин» одержал первую победу в чемпионате Китая под руководством Капелло

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Рохер Мартинес, Ван Сон, Ян Сяотянь и Бенжамен Муканджо. Для «Цзянсу Сунин» эта победа стала первой под руководством итальянского специалиста Фабио Капелло, который возглавил клуб в июне. «Цзянсу Сунин» прервал серию из восьми матчей без побед.

В другом матче дня два нынешних лидера турнирной таблицы чемпионата «Шанхай СИПГ» (40 очков) и «Гуанчжоу Эвергранд» (41) сыграли между собой вничью — 2:2.