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22 июля 2017, 17:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Цзянсу Сунин» одержал первую победу в чемпионате Китая под руководством Капелло

В матче 18-го тура чемпионата Китая «Цзянсу Сунин» принимал на своём поле «Ляонин Хувин».

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Рохер Мартинес, Ван Сон, Ян Сяотянь и Бенжамен Муканджо. Для «Цзянсу Сунин» эта победа стала первой под руководством итальянского специалиста Фабио Капелло, который возглавил клуб в июне. «Цзянсу Сунин» прервал серию из восьми матчей без побед.

В другом матче дня два нынешних лидера турнирной таблицы чемпионата «Шанхай СИПГ» (40 очков) и «Гуанчжоу Эвергранд» (41) сыграли между собой вничью — 2:2.
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