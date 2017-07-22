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22 июля 2017, 17:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бернат получил травму и не полетит с «Баварией» в Сингапур

Защитник «Баварии» Хуан Бернат в товарищеском матче с «Миланом» (0:4) получил повреждение связок голеностопа.

Как сообщает официальный сайт мюнхенского клуба, 23 июля Бернат не полетит с командой в Сингапур, а вместо этого отправится обратно в Мюнхен, где будет проведено дополнительное обследование. Бернат получил травму на 31-й минуте матча, проходившего в Китае, и был заменён.

«Он не сможет играть в следующих матчах турне. Завтра он полетит в Мюнхен, а в понедельник будет обследован», — сказал главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти.

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