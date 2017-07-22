Бернат получил травму и не полетит с «Баварией» в Сингапур

Как сообщает официальный сайт мюнхенского клуба, 23 июля Бернат не полетит с командой в Сингапур, а вместо этого отправится обратно в Мюнхен, где будет проведено дополнительное обследование. Бернат получил травму на 31-й минуте матча, проходившего в Китае, и был заменён.



«Он не сможет играть в следующих матчах турне. Завтра он полетит в Мюнхен, а в понедельник будет обследован», — сказал главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти.