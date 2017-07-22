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22 июля 2017, 17:08 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Дубль Твумаси помог «Астане» победить «Тобол»

В матче 21-го тура Премьер-Лиги «Астана» разобралась с костанайским «Тоболом» — 2:0, пишет Sports.kz.

В матче 21-го тура <nobr>Премьер-Лиги</nobr> <span class=error>Астана</span> разобралась с <span class=error>костанайским</span> Тоболом — 2:0 пишет Sports.kz. Увеличить
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Героем встречи стал ганский полузащитник Патрик Твумаси, сумевший поразить ворота дважды, по разу в каждом из таймов.

Теперь у «Астаны» 51 очко и она на 8 баллов опережает алматинский «Кайрат», «Тобол» остается на четвертой строчке.

«Астана» — «Тобол» 2:0 (1:0)
Голы: Твумаси 44 (1:0), Твумаси 69 (2:0).

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