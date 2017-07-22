Дубль Твумаси помог «Астане» победить «Тобол»
В матче 21-го тура
Премьер-Лиги «Астана» разобралась с костанайским «Тоболом» — 2:0, пишет Sports.kz.
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Героем встречи стал ганский полузащитник Патрик Твумаси, сумевший поразить ворота дважды, по разу в каждом из таймов.
Теперь у «Астаны» 51 очко и она на 8 баллов опережает алматинский «Кайрат», «Тобол» остается на четвертой строчке.
«Астана» — «Тобол» 2:0 (1:0)
Голы: Твумаси 44 (1:0), Твумаси 69 (2:0).
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