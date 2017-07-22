Дубль Твумаси помог «Астане» победить «Тобол»

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Героем встречи стал ганский полузащитник Патрик Твумаси, сумевший поразить ворота дважды, по разу в каждом из таймов.



Теперь у «Астаны» 51 очко и она на 8 баллов опережает алматинский «Кайрат», «Тобол» остается на четвертой строчке.



«Астана» — «Тобол» 2:0 (1:0)

Голы: Твумаси 44 (1:0), Твумаси 69 (2:0).