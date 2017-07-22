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22 июля 2017, 17:07 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Тараз» на выезде минимально одолел «Окжетпес»

В матче 21-го тура Премьер-Лиги кокшетауский «Окжетпес» в Щучинске уступил «Таразу» — 0:1, пишет Sports.kz.

В матче 21-го тура <nobr>Премьер-Лиги</nobr> кокшетауский Окжетпес в <span class=error>Щучинске</span> уступил <span class=error>Таразу</span> — 0:1 пишет Sports.kz. Увеличить
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«Синегорцы» весь матч владели инициативой, но не забили, а вот соперник наоборот реализовал свой единственный момент, сделал это Малик Мане.

Теперь у «Тараза» 24 очка и он вышел на шестое место турнирной таблицы, «Окжетпес» с 18 баллами на девятом.

«Окжетпес» — «Тараз» 0:1 (0:1)
Гол: Мане 45+1 (0:1).

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