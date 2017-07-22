«Тараз» на выезде минимально одолел «Окжетпес»
В матче 21-го тура
Премьер-Лиги кокшетауский «Окжетпес» в Щучинске уступил «Таразу» — 0:1, пишет Sports.kz.
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«Синегорцы» весь матч владели инициативой, но не забили, а вот соперник наоборот реализовал свой единственный момент, сделал это Малик Мане.
Теперь у «Тараза» 24 очка и он вышел на шестое место турнирной таблицы, «Окжетпес» с 18 баллами на девятом.
«Окжетпес» — «Тараз» 0:1 (0:1)
Гол: Мане 45+1 (0:1).