«Тараз» на выезде минимально одолел «Окжетпес»

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«Синегорцы» весь матч владели инициативой, но не забили, а вот соперник наоборот реализовал свой единственный момент, сделал это Малик Мане.



Теперь у «Тараза» 24 очка и он вышел на шестое место турнирной таблицы, «Окжетпес» с 18 баллами на девятом.



«Окжетпес» — «Тараз» 0:1 (0:1)

Гол: Мане 45+1 (0:1).