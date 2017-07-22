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22 июля 2017, 16:57 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Лучшего бомбардира чемпионата Кот-д’Ивуара наградили алюминиевой «Золотой бутсой» с ценником

Ивуарийская Федерация футбола наградила лучшего бомбардира прошедшего чемпионата страны Аристида Бансе «Золотой бутсой», сообщает L`Equipe.

Ивуарийская Федерация футбола наградила лучшего бомбардира прошедшего чемпионата страны <span class=error>Аристида</span> <span class=error>Бансе</span> Золотой бутсой. Увеличить
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Форвард клуба «АСЕК Мимозас», на счету которого 13 голов в 26 матчах, остался недоволен врученной ему наградой.

32-летний игрок из Буркина-Фасо узнал, что приз был сделан из алюминия. Кроме того, он обнаружил на нижней части «Золотой бутсы» ценник — стоимость награды составляет 37 евро.

— Я бы придал больше значения словам поддержки, чем этой награде, — сказал Бансе — Те, кто ее вручал, даже не сняли ценник. Цена награды удручает — 24 900 западноафриканских франков (37 евро. — Прим «СЭ»). Конечно, «Золотая бутса» не должна быть сделана из чистого золота, но точно не из алюминия!
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