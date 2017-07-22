«Челси» разгромил «Арсенал» в Пекине

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Завершилась встреча победой подопечных Антонио Конте со счётом 3:0. На 40-й минуте синие вышли вперёд благодаря точному удару Виллиана, несколько минут спустя Миши Батшуайи сделал счёт 2:0, а в начале второго тайма Батшуайи оформил дубль, установив окончательный результат.

За «Челси» в этом матче сыграл полузащитник Марио Пашалич, которого сватают в «Спартак». Хорват вышел на замену во втором тайме.