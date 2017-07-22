Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30464372/
22 июля 2017, 16:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» разгромил «Арсенал» в Пекине

В Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» состоялся товарищеский матч с участием двух лондонских клубов — «Арсенала» и «Челси».

В Пекине (Китай) на стадионе Национальный состоялся товарищеский матч с участием двух лондонских клубов — Арсенала и <span class=error>Челси</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Завершилась встреча победой подопечных Антонио Конте со счётом 3:0. На 40-й минуте синие вышли вперёд благодаря точному удару Виллиана, несколько минут спустя Миши Батшуайи сделал счёт 2:0, а в начале второго тайма Батшуайи оформил дубль, установив окончательный результат.

За «Челси» в этом матче сыграл полузащитник Марио Пашалич, которого сватают в «Спартак». Хорват вышел на замену во втором тайме.

Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Арсенал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера