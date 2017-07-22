Тренер Рахимов сообщил, что не ведет переговоры с казахстанским ФК «Кайрат»
МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Илья Ерофеев/. Российский тренер Рашид Рахимов находится в Германии, где проходит стажировку в футбольном клубе «Хоффенхайм», и не ведет переговоры ни с какими командами. Об этом он рассказал ТАСС.
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В субботу портал KazFootball.kz сообщил, что 52-летний тренер является основным кандидатом на пост главного тренера казахстанского «Кайрата». Днем ранее клуб объявил об уходе с этой должности Кахабера Цхададзе.
«Мне ничего неизвестно об интересе “Кайрата”. Я ни с кем переговоров не веду», — сообщил Рахимов.
«В настоящее время я нахожусь на сборе в «Хоффенхайме, где прохожу стажировку. Ранее проходил стажировку в итальянском «Наполи». Надеюсь, что получится поехать еще в одну итальянскую команду «Аталанту». Несмотря на плотный график, побывал на первом матче чемпионата России с участием моей бывшей команды «Ахмат» (прежнее название «Терек» — прим. ТАСС), куда меня пригласили», — отметил тренер.
Рахимов тренировал австрийскую «Адмиру» (2002−2004), российские клубы «Амкар» (2006−2007, 2009−2010), «Локомотив» (2007−2009). Последним местом работы тренера был «Терек», который он возглавлял с 2013 по 2017 год. Под его руководством клуб в чемпионате России-2016/17 занял самое высокое место в истории — пятое. Рахимов покинул клуб по окончании сезона-2016/17, команду возглавил Олег Кононов.
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