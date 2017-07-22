В Кот-д’Ивуаре бомбардиру лиги вручили «Золотую бутсу» из алюминия и с ценником
Лучший бомбардир по итогам чемпионата Кот-д’Ивуара Аристид Бансе в качестве награды за своё достижение получил от футбольной федерации страны «Золотую бутсу», сообщает L`Equipe.
Однако 32-летний форвард из сборной
«Я бы больше оценил слова поддержки, чем эту награду. Те, кто её вручил, даже не потрудились снять ценник, на котором указана жалкая цена “бутсы” в € 37. А ещё “Золотая бутса”, конечно, не должна быть сделана из чистого золота, но и не из алюминия!» — прокомментировал свой приз Бансе.
Добавим, что на этой неделе футболист перешёл из ивуарийского «АСЕК Мимозас» в египетский «Аль-Масри».
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