В Кот-д’Ивуаре бомбардиру лиги вручили «Золотую бутсу» из алюминия и с ценником

Однако 32-летний форвард из сборной Буркина-Фасо, забивший 13 голов в 26 матчах чемпионата, остался недоволен самим призом, который, как он выяснил, сделан из алюминия. Бансе обнаружил на нижней части награды ценник предмета, который указывает на то, что его стоимость составляет € 37.

«Я бы больше оценил слова поддержки, чем эту награду. Те, кто её вручил, даже не потрудились снять ценник, на котором указана жалкая цена “бутсы” в € 37. А ещё “Золотая бутса”, конечно, не должна быть сделана из чистого золота, но и не из алюминия!» — прокомментировал свой приз Бансе.

Добавим, что на этой неделе футболист перешёл из ивуарийского «АСЕК Мимозас» в египетский «Аль-Масри».