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Как утверждает французская газета Le Parisien, Неймар объявил партнерам по «Барселоне» о своем намерении перейти в «Пари Сен-Жермен». Но парижскому клубу, который вроде бы отказался от идеи приобрести Кильяна Мбаппе, чтобы заплатить «отступные» за бразильца, придется отыскать 222 миллиона евро!

Если случится так, как пишут, состоится невиданная в мировом футболе финансовая акция. Переход Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» — а это на сегодняшний день самое дорогостоящее приобретение в истории этого бизнеса — обошелся в 105 миллионов. Куда катится эта как бы игра?

И ведь мы еще не посчитали бонусы самому Неймару при подписании, агентские, а также его зарплату, которая логично должна превышать заработки всех прочих игроков парижан. Дани Алвесу сейчас «положили», по разным данным, 12−14 миллионов евро в год.

А как быть с финансовым fair play? Продавать Марко Верратти в «Барсу» французский клуб не настроен.

О трансфере пока говорить, таким образом, рано, но настрой у нападающего на переезд в Париж есть. А испанские СМИ сообщают, что официально об уходе Неймара из «Барсы» будет объявлено 30 июля, когда завершится ее летнее турне по Америке.

Парижская газета разместила в связи с этим карикатуру. Немолодой месье говорит супруге: «ПСЖ» собирается купить Неймара. На что она ему отвечает: «Очевидно, что “ПСЖ” не подвергается финансовым ограничениям, в отличие от всех министерств».

Но шутки шутками, а главный тренер Унаи Эмери заявил в четверг L’Equipe: «Если мы хотим соперничать с “Баварией”, “Барселоной” и “Реалом” за победу в Лиге чемпионов, то должны иметь игрока из первой мировой пятерки. И мы занимаемся поисками, чтобы подписать контракт с футболистом такого уровня».

Правда, тренер, как написала Le Parisien, имел в виду Алексиса Санчеса. Причем, переход чилийца представляется изданием как «неизбежный». Футболист уже вроде прилетал в Париж и провел в пятницу переговоры с Антеру Энрике. Но, если португальского спортивного директора «ПСЖ» выследили при выходе из отеля, возле которого дежурили фанаты, игрока «Арсенала» нет.

Le Parisien, сведущая в делах «ПСЖ», предполагает, что стоимость трансфера чилийца, у которого срок действия контракта истекает через год, составит порядка 40 миллионов евро. Собственно и в «Арсенал» он пришел из «Барселоны», по сведениям transfermarkt.com, за 42,5 миллиона. Причем, с Неймаром они друзья, так что есть основания считать, что их трансферы — звенья общей операции. Да и в целом сегодняшний катарский, если исходить из происхождения деньг, «ПСЖ», по составу, во многом южноамериканская команда: Кавани, Тиагу Силва, Тиагу Мотта, Маркиньюс, Лукас, Пасторе, Ло Чельсо. Теперь еще и Дани Алвес. Добавим сюда Ди Марию, Хесе, Гонсалу Гедеша, которые говорят на схожих испанском и португальском языках. Там французский еще не забыли?