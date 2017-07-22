Дмитрий Бага вернулся в БАТЭ

Новобранец является воспитанником столичной «Смены» (первый тренер — Михаил Францевич Шутович) и в 2007−15 годах уже выступал в рядах «желто-синих», отмечает официальный сайт БАТЭ. К главной команде тренеры подводили Диму планомерно — с сезона-2008. Сначала он просто попадал в заявку на матчи, затем начал все чаще выходить на замены. Полноценным игроком основного состава Бага-младший стал в 2010-м.



За время первого борисовского отрезка карьеры Дмитрий провел 182 матча за главную дружину, в которых забил 23 мяча, отдал 17 результативных передач (чемпионаты Беларуси — 120/18+10; Кубки Беларуси — 21/4+3; Суперкубок — 6/1+1; Лига чемпионов — 25/0+2; Лига Европы — 10/0+1).



Вместе с «желто-синими» семь раз становился чемпионом (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015), дважды поднимал над головой Кубок (2010, 2015) и пять раз — Суперкубок страны (2010, 2011, 2013, 2014, 2015). Дмитрий имеет богатый опыт выступлений в групповых турнирах Лиги чемпионов (2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16) и Лиги Европы (2010/11).



Попутно он выступал в различных сборных Беларуси, начиная с юниорской (2008−09), продолжая молодежной (2009−11) и олимпийской (2011−12) и завершая национальной (2013). Вместе с «молодежкой» в 2011 году Дмитрий стал бронзовым призером чемпионата Европы (U-21). Благодаря тому достижению наша сборная получила путевку на Олимпиаду-2012, где Бага-младший также принял участие.



По окончании сверхуспешного для БАТЭ сезона-2015 («желто-синие» имели реальные шансы на выход из группы Лиги чемпионов до финального свистка последнего тура) у Дмитрия возникло желание попробовать себя за рубежом. Он заключил контракт с израильским «Хапоэлем» из Хайфы, в составе которого провел более полутора десятков матчей. После завершения чемпионата Израиля-2015/16 перебрался в Грецию, где стал одноклубником некогда выступавшего за борисовчан вратаря Андрея Горбунова в «Атромитосе» из Перистери. Там Дмитрий отыграл 29 поединков.



И вот настал момент, когда Бага-младший вновь оказался в команде, давшей ему путевку в большой футбол.