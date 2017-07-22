«Милан» со счётом 4:0 разгромил «Баварию»
В матче выставочного турнира «Международный кубок чемпионов» в Шэньчжэнь (Китай) встречались «Бавария» и «Милан».
Итальянская команда одержала разгромную победу со счётом 4:0. На 15-й минуте счёт открыл новичок россонери Франк Кесси. 10 минут спустя точным ударом отметился Патрик Кутроне, а в конце первого тайма он оформил дубль. Окончательный результат в конце второго тайма установил ещё один новичок «Милана» Хакан Чалханоглу.
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