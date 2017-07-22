Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30463663/
22 июля 2017, 14:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Милан» со счётом 4:0 разгромил «Баварию»

В матче выставочного турнира «Международный кубок чемпионов» в Шэньчжэнь (Китай) встречались «Бавария» и «Милан».

Итальянская команда одержала разгромную победу со счётом 4:0. На 15-й минуте счёт открыл новичок россонери Франк Кесси. 10 минут спустя точным ударом отметился Патрик Кутроне, а в конце первого тайма он оформил дубль. Окончательный результат в конце второго тайма установил ещё один новичок «Милана» Хакан Чалханоглу.

Милан
Новости Матчи Состав Статистика
Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера