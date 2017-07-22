«Кайрат» без Цхададзе и разминка «Астаны» перед «Легией»

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Двадцать первый тур КПЛ пройдет под знаком вылета представителей Казахстана из Лиги Европы и отставки рулевого «Кайрата» Кахабера Цхададзе, которая последовала за этим. Алматинцы к слову, в воскресенье будут закрывать программу тура.

«Астана» — «Тобол»

Столичный клуб готовится к поединку с польской «Легией» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча с варшавским клубом состоится 26 июля в Астане, а перед этим столичный клуб сыграет с «Тоболом». Поединок 21-го тура, пройдет в субботу 22 июля на газоне «Астана-Арены». В первом круге, подопечные Стойлова ушли от поражения в Затобольске — 1:1.

После двадцати туров, «Астана» лидирует, набрав 48 баллов.

«Окжетпес» — «Тараз»

«Тараз» пока обезопасил себя от попадания в зону вылета. Жамбыльцы имеют 21 балл и находятся на восьмом месте. В последних пяти матчах, жамбыльцы набрали 8 очков.

В матче 11-го тура «Тараз» уступил на своем поле «Окжетпесу». Кокшетаусцы между тем, на три очка отстают от соперника по грядущему туру.

«Акжайык» — «Ордабасы»

Команда Вахида Масудова сейчас замыкает турнирную таблицу, и ей как воздух необходима победа в предстоящем туре. Сделать это уральцам будет непросто, поскольку их соперником является шымкентский «Ордабасы», который занимает третью строчку.

В первом круге шымкентцы разгромили «Акжайык» на своем поле со счетом 3:0.

«Актобе» — «Кайсар»

В первом круге «Кайсар» одолел «Актобе» в упорном поединке со счетом 3:2. Сейчас актюбинцы, выступающие под руководством Владимира Муханова идут на предпоследнем месте. В трех последних матчах «Актобе» одержал две победы и один раз сыграл вничью.

«Кайсар» занимает шестую строчку.

«Иртыш» — «Шахтер»

Павлодарцы, в минувший четверг закончившие выступление в Лиге Европы, в рамках 21-го тура КПЛ примут карагандинский «Шахтер». Павлодарцы сейчас делят четвертое место с «Тоболом». Оба клуба имеют по 31-му баллу.

Карагандинцы, набрав 21 очко, занимают седьмую строчку.

«Кайрат» — «Атырау»

Алматинцы в минувший четверг потерпели одно из самых тяжелых поражений в последнее время. Фиаско в Корче в матче с албанским «Скендербеу», стало причиной ухода со своего поста главного тренера клуба Кахабера Цхададзе.

Исполняющим обязанности главного тренера алматинцев в мачте с «Атырау» будет Сергей Лобадовский. Стоит отметить, что «Атырау» в поединке первого круга, нанес алматинцам единственное поражение в чемпионате на данный момент.

«Кайрат» идет на втором месте, отставая от «Астаны» на пять баллов. На счету алматинцев 43 очка. «Атырау» набрал 17 очков и занимает десятую чтрочку в турнирной таблице.