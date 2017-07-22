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22 июля 2017, 14:01 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Турецкий «Бешикташ» планирует открыть офис в Казахстане

Турецкий «Бешикташ» планирует открыть офис в Казахстане. Об этом в интервью Millyet сообщил президент клуба Фикрет Орман.

За эту команду выступают Пепе Куарежма Бабел и другие известные игроки. Увеличить
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Сейчас основная команда «Бешикташа» находится в Китае, где готовится к новому сезону и проведет две товарищеские игры.

«Мы хотим сделать “Бешикташ” мировым брендом. И Китай станет первой точкой на карте. Мы провели переговоры. Возможно, в ближайшее время в Шанхае появится наш офис, в котором постоянно будут работать наши сотрудники», — заявил Орман.

Следом за Китаем «Бешикташ» намерен завоевать новые рынки. Для этого в этих странах планируется открыть представительства клуба.

«В наших планах — Индонезия, Казахстан, Азербайджан и страны Ближнего Востока. Мы продолжим работу в этом направлении и надеемся, что это пойдет на пользу клуба», — сказал Орман.

Стамбульский «Бешикташ» — действующий чемпион Турции. Команда 15 раз выигрывала чемпионат страны, а еще девять раз завоевывала Кубок. Сейчас за «Бешикташ» выступают такие известные игроки, как Пепе, Адриано Коррейя, Андреас Бек, Рикарду Куарежма, Райан Бабел и другие. Команда проводит матчи на новом 41-тысячном стадионе «Водафон Арена», который был построен на месте прежнего «Иненю» и открыт в 2016 году.

Футбольный «Бешикташ» входит в структуру одноименного спортивного клуба, в котором также есть мужские и женские команды по баскетболу, волейболу и гандболу. Также клуб представлен в боксе, легкой атлетики, гимнастике, борьбе, настольном теннис, шахматах, спортивном бридже и киберспорт.

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