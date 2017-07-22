Неймар будет зарабатывать в ПСЖ 30 миллионов евро в год

Ожидается, что бразильский форвард подпишет с французским клубом контракт на пять лет.

Неймар будет зарабатывать 30 миллионов евро за сезон. Ранее сообщалось, что парижане готовы заплатить 222 миллиона за Неймара. Трансфер может состоятся до 26 июля. На данный момент оба клуба проводят предсезонную подготовку в США.

25-летний футболист выступает за «Барселону» с 2013 года. За это время он провел 186 матчей в составе клуба, забил 105 мячей и отдал 80 голевых передач.