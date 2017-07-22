Источник: Неймар согласовал контракт с ПСЖ с зарплатой около € 30 млн в год

По информации источника, 25-летний бразильский футболист также сообщил руководству «ПСЖ», что хочет перейти в их клуб.

Это означает, что французскому клубу придётся выплатить «Барселоне» € 222 млн в качестве суммы отступных, которая прописана в действующем контракте игрока с каталонцами.

Неймар со своим отцом вёл переговоры с «ПСЖ» несколько последних дней. Стороны пришли к соглашению о том, что форвард подпишет соглашение сроком на четыре года с зарплатой около € 30 млн в год.