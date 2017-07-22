Назван кандидат на пост главного тренера «Кайрата»

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Свою тренерскую карьеру Рашид Рахимов начал в Австрии, где к слову и завершил карьеру игрока, в клубе «Адмира Ваккер». С 2006 года работал с российскими клубами — «Амкаром», московским «Локомотивом» и «Тереком».



Будучи игроком выступал за душанбинский «Памир», московские «Спартак» и «Локомотив», испанский «Реал Вальядолид», австрийские «Аустрию», «Адмиру Ваккер» и «Рид». Сыграл за сборную России 4 матча и сборную Таджикистана 2 матча.