Назван кандидат на пост главного тренера «Кайрата»
52-летний
таджикско-российский специалист Рашид Рахимов является основным кандидатом на пост главного тренера алматинского «Кайрата», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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Свою тренерскую карьеру Рашид Рахимов начал в Австрии, где к слову и завершил карьеру игрока, в клубе «Адмира Ваккер». С 2006 года работал с российскими клубами — «Амкаром», московским «Локомотивом» и «Тереком».
Будучи игроком выступал за душанбинский «Памир», московские «Спартак» и «Локомотив», испанский «Реал Вальядолид», австрийские «Аустрию», «Адмиру Ваккер» и «Рид». Сыграл за сборную России 4 матча и сборную Таджикистана 2 матча.
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