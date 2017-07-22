Экс-защитник «Ростова» Милич перешёл из «Фиорентины» в «Олимпиакос»

В ближайшее время 28-летний хорватский футболист пройдёт медосмотр для «Олимпиакоса», после чего подпишет с клубом соглашение. О деталях перехода игрока не сообщается.

Милич известен российским любителям футбола по выступлениям в «Ростове» с 2013 по 2015 год. После ухода периода карьеры в РФПЛ защитник перебрался в «Хайдук» из Сплита, откуда в 2016 году перешёл в «Фиорентину». В минувшем сезоне он провёл 17 матчей в составе итальянского клуба и отметился четырьмя голевыми передачами.