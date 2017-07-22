В «Депортиво» из «Хоффенхайма» перешёл защитник сборной Швейцарии Шёр
Защитник сборной Швейцарии Фабиан Шёр перешёл из «Хоффенхайма» в «Депортиво».
Испанский клуб на своём официальном сайте сообщил о прибытии 25-летнего футболиста, с которым после прохождения медосмотра будет подписан четырёхлетний контракт. По данным Football Espana, сумма трансфера составила € 4 млн.
В «Хоффенхайм» Шёр перешёл из «Базеля» летом 2015 года. В составе немецкой команды он провёл 32 матча.
В активе новичка испанской команды 28 матчей и семь голов за сборную Швейцарии.
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