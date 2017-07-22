В «Депортиво» из «Хоффенхайма» перешёл защитник сборной Швейцарии Шёр

Испанский клуб на своём официальном сайте сообщил о прибытии 25-летнего футболиста, с которым после прохождения медосмотра будет подписан четырёхлетний контракт. По данным Football Espana, сумма трансфера составила € 4 млн.

В «Хоффенхайм» Шёр перешёл из «Базеля» летом 2015 года. В составе немецкой команды он провёл 32 матча.

В активе новичка испанской команды 28 матчей и семь голов за сборную Швейцарии.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Schär aterrizó en A Coruña y entre mañana y el lunes pasará el reconocimiento médico <a href="https://t.co/YoMpjybCJQ">https://t.co/YoMpjybCJQ</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/D%C3%89POR?src=hash">#DÉPOR</a> <a href="https://t.co/Wwz9QZlAg9">pic.twitter.com/Wwz9QZlAg9</a></p>— RC Deportivo (@RCDeportivo) <a href="https://twitter.com/RCDeportivo/status/888507407407529984">21 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>