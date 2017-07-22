Игрок основного состава «Челси» перейдет в «Манчестер Юнайтед» за €56 млн

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации издания, на подписании контракта с Матичем настаивал главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью. Владелец «Челси» Роман Абрамович уже дал согласие на переход футболиста.

Матич станет третьим новичком «Манчестер Юнайтед» в нынешнее летнее межсезонье. Ранее команду усилили шведский защитник Виктор Линделеф, перешедший из лиссабонской «Бенфики», и бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, купленный у «Эвертона».

Матич начал профессиональную карьеру в малоизвестном сербском клубе «Колубара», в 2007 году перейдя в словацкий «Кошице». Выступая за «Кошице», он выиграл национальный кубок и получил гражданство Словакии. В августе 2009 года хавбека продали «Челси» за £1,5 млн. За год он провел в составе лондонского клуба всего три игры. В августе 2010 года Матича отдали на правах аренды голландскому «Витессу», а январе 2011-го продали за €25 млн «Бенфике».

В составе лиссабонского клуба Матич стал чемпионом Португалии и обладелем Кубка лиги. В 99 матчах за «Бенфику» он забил девять голов. В январе 2014 года серб вернулся в «Челси» за €25 млн, подписав контракт на пять с половиной лет. С лондонским клубом он выиграл два чемпионата Англии, Кубок страны и Кубок лиги. После возвращения опорный полузащитник провел за «Челси» 151 матч, забив семь голов.

За сборную Сербии Матич выступает с 2008 года. В 32 матчах в составе национальной команды он забил один гол — в выездном отборочном матче чемпионата Европы 2016 года против Португалии (1:1).