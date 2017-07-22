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22 июля 2017, 11:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Игроки «Барселоны» пытаются уговорить Неймара не переходить в ПСЖ

Игроки «Барселоны» в свободное от тренировок время пытаются уговорить партнёра по команде нападающего Неймара остаться в каталонском клубе, сообщает Marca.

Игроки Барселоны в свободное от тренировок время пытаются уговорить партнёра по команде нападающего <span class=error>Неймара</span> остаться в каталонском клубе сообщает Marca. Увеличить
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По информации издания, некоторые футболисты клуба не хотят, чтобы бразильский форвард уходил в другую команду, и пытаются объяснить ему о преимуществах выступлений в составе «Барселоны» по сравнению с «ПСЖ».

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Неймар находится в шаге от перехода в «ПСЖ» за € 222 млн. Также появилась информация, что другой форвард каталонцев, Луис Суарес, пытается убедить игрока не уходить в парижский клуб.

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