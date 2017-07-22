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22 июля 2017, 10:33 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Экс-игрок ПФК ЦСКА Тошич будет получать в «Галатасарае» €2 млн за сезон

МОСКВА, 22 июл — Р-Спорт. Сербский полузащитник Зоран Тошич, ранее выступавший за московский ЦСКА, принял предложение турецкого футбольного клуба «Галатасарай» о подписании контракта с заработной платой в размере двух миллионов евро за сезон, сообщает Fanatik.

По данным турецкого издания, 30-летний игрок подпишет со стамбульским клубом контракт сроком на два года с возможностью продления еще на один.

Тошич официально покинул ЦСКА 5 июля после истечения срока контракта, который стороны решили не продлевать. Серб выступал за армейцев с 2010 года, став в составе московской команды трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. В активе хавбека, который до ЦСКА выступал за пределами Сербии за английский «Манчестер Юнайтед» и немецкий «Кельн», 76 матчей и 11 голов за национальную команду своей страны.

Ранее в июле сербские СМИ сообщали, что Тошич подпишет контракт с тульским «Арсеналом», который перед началом этого сезона возглавил черногорский специалист Миодраг Божович.

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