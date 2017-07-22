Бартомеу побеседовал с Неймаром и остался очень недоволен результатом беседы

Как сообщает AS, президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу побеседовал с футболистом сборной Бразилии 21 июля после тренировки.

Беседа длилась около полутора часов, после чего стало очевидным, что Бартомеу очень недоволен её результатом. Он был настолько раздражён, что даже не здоровался с людьми, с которыми встречался.

Источник не исключает, что Неймар сказал Бартомеу о намерении перейти в «ПСЖ», а глава каталонского клуба потребовал от него больше времени на то, чтобы разобратся в сложившейся ситуации.