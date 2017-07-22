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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30461975/
22 июля 2017, 11:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бартомеу побеседовал с Неймаром и остался очень недоволен результатом беседы

Руководство «Барселоны» продолжает прилагать усилия, чтобы воспрепятствовать переходу нападающего Неймара в «ПСЖ».

Как сообщает AS, президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу побеседовал с футболистом сборной Бразилии 21 июля после тренировки.

Беседа длилась около полутора часов, после чего стало очевидным, что Бартомеу очень недоволен её результатом. Он был настолько раздражён, что даже не здоровался с людьми, с которыми встречался.

Источник не исключает, что Неймар сказал Бартомеу о намерении перейти в «ПСЖ», а глава каталонского клуба потребовал от него больше времени на то, чтобы разобратся в сложившейся ситуации.

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