ПСЖ готов предложить Алексису Санчесу зарплату в € 390 тысяч в неделю

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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи уверен, что клубу удастся приобрести 28-летнего чилийца примерно за € 50 млн благодаря дружбе с главным тренером «Арсенала» Арсеном Венгером.



Сам Санчес хотел бы перейти в «Манчестер Сити», но «Арсенал» не захочет усиливать конкурента по АПЛ. Контракт форварда с «канонирами» истекает через год.

Ранее сообщалось, что Санчес провёл встречу с руководством «ПСЖ» в отеле Royal Monceau в Париже.