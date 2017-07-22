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22 июля 2017, 10:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

ПСЖ готов предложить Алексису Санчесу зарплату в € 390 тысяч в неделю

«ПСЖ» готов предложить нападающему «Арсенала» Алексису Санчесу контракт с зарплатой в £ 350 тысяч (€ 390 тысяч) в неделю, утверждает Daily Mail.

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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи уверен, что клубу удастся приобрести 28-летнего чилийца примерно за € 50 млн благодаря дружбе с главным тренером «Арсенала» Арсеном Венгером.

Сам Санчес хотел бы перейти в «Манчестер Сити», но «Арсенал» не захочет усиливать конкурента по АПЛ. Контракт форварда с «канонирами» истекает через год.

Ранее сообщалось, что Санчес провёл встречу с руководством «ПСЖ» в отеле Royal Monceau в Париже.

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