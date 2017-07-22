ПСЖ готов предложить Алексису Санчесу зарплату в € 390 тысяч в неделю
«ПСЖ» готов предложить нападающему «Арсенала» Алексису Санчесу контракт с зарплатой в £ 350 тысяч (€ 390 тысяч) в неделю, утверждает Daily Mail.
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Президент «ПСЖ» Нассер
Сам Санчес хотел бы перейти в «Манчестер Сити», но «Арсенал» не захочет усиливать конкурента по АПЛ. Контракт форварда с «канонирами» истекает через год.
Ранее сообщалось, что Санчес провёл встречу с руководством «ПСЖ» в отеле Royal Monceau в Париже.
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