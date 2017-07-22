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22 июля 2017, 10:14 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Рохер Каньяс подписал контракт с «Ордабасы»

Футбольный клуб «Ордабасы» официально объявил о переходе колумбийского полузащитника Рохера Каньяса, передает корреспондент Vesti.kz.

В шымкентском клубе колумбиец будет выступать под номером 81. Увеличить
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При этом не сообщается, на какой именно срок был заключен контракт с футболистом.

Рохер Каньяс выступает в Казахстане с 2012 года. Два сезона играл за карагандинский «Шахтер», затем три сезона провел за «Астану». Ранее играл в колумбийском «Индепендьенте», латвийском «Транзите», российской «Сибири», польской «Ягеллонии» и кипрском АПОЭЛе.

Всего в казахстанской премьер-лиге провел 142 матча, забил 19 мячей. Каньяс четыре раза становился чемпионом Казахстана, обладателем Суперкубка и Кубка Казахстана. Колумбиец уже заявлен за шымкентский клуб, и может принять участие в матче с «Акжайыком» 22 июля.

Рохер Каньяс выбрал себе 81-й игровой номер.

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