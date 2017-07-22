Рохер Каньяс подписал контракт с «Ордабасы»
Футбольный клуб «Ордабасы» официально объявил о переходе колумбийского полузащитника Рохера Каньяса, передает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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При этом не сообщается, на какой именно срок был заключен контракт с футболистом.
Рохер Каньяс выступает в Казахстане с 2012 года. Два сезона играл за карагандинский «Шахтер», затем три сезона провел за «Астану». Ранее играл в колумбийском «Индепендьенте», латвийском «Транзите», российской «Сибири», польской «Ягеллонии» и кипрском АПОЭЛе.
Всего в казахстанской
Рохер Каньяс выбрал себе 81-й игровой номер.
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