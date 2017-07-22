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22 июля 2017, 1:14 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Вальверде: «Барселона» рассчитывает на Неймара

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Неймара в «ПСЖ».

Главный тренер Барселоны <span class=error>Эрнесто</span> <span class=error>Вальверде</span> прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего <span class=error>Неймара</span> в <span class=error>ПСЖ</span>. Увеличить
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«Сейчас такое время, когда появляется много слухов, и мы это понимаем. Но Неймар находится с нами, и нам очень нравится то, что он делает на поле и за его пределами. Я не общался с ним по поводу его будущего. Мы обсуждали тактические вопросы. Безусловно, “Барселона” на него рассчитывает», — приводит слова Вальверде Marca.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Неймар находится в шаге от перехода в «ПСЖ» за € 222 млн.

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