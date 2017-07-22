Вальверде: «Барселона» рассчитывает на Неймара

«Сейчас такое время, когда появляется много слухов, и мы это понимаем. Но Неймар находится с нами, и нам очень нравится то, что он делает на поле и за его пределами. Я не общался с ним по поводу его будущего. Мы обсуждали тактические вопросы. Безусловно, “Барселона” на него рассчитывает», — приводит слова Вальверде Marca.



Ранее некоторые СМИ сообщили, что Неймар находится в шаге от перехода в «ПСЖ» за € 222 млн.