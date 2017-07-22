Вальверде: «Барселона» рассчитывает на Неймара
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Неймара в «ПСЖ».
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«Сейчас такое время, когда появляется много слухов, и мы это понимаем. Но Неймар находится с нами, и нам очень нравится то, что он делает на поле и за его пределами. Я не общался с ним по поводу его будущего. Мы обсуждали тактические вопросы. Безусловно, “Барселона” на него рассчитывает», — приводит слова Вальверде Marca.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что Неймар находится в шаге от перехода в «ПСЖ» за € 222 млн.
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