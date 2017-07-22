СМИ: Алексис Санчес встретился с руководством «ПСЖ»
Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес провел встречу с руководством «ПСЖ», сообщает Goal. Игрок в одном из отелей Парижа имел разговор со спортивным директором клуба Антеро Энрике и президентом Нассером
Аль-Хелаифи. Стороны обсудили личный контракт чилийца.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложит за Санчеса «Арсеналу» 50 миллионов евро. Его контракт с «канонирами» истекает летом 2018 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter