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22 июля 2017, 0:57 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

СМИ: Алексис Санчес встретился с руководством «ПСЖ»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес провел встречу с руководством «ПСЖ», сообщает Goal. Игрок в одном из отелей Парижа имел разговор со спортивным директором клуба Антеро Энрике и президентом Нассером Аль-Хелаифи. Стороны обсудили личный контракт чилийца.

Нападающий Арсенала <span class=error>Алексис</span> <span class=error>Санчес</span> провел встречу с руководством <span class=error>ПСЖ</span>. Увеличить
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Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложит за Санчеса «Арсеналу» 50 миллионов евро. Его контракт с «канонирами» истекает летом 2018 года.

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