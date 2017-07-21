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21 июля 2017, 23:43 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Барселона» попытается приобрести Дибалу в случае ухода Неймара

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала находится в шорт-листе «Барселоны». Согласно Marca, в аргентинском футболисте сине-гранатовые видят замену для форварда Неймара, который может перейти в «ПСЖ». Ранее Дибала неоднократно выражал желание выступать за одну команду с Лионелем Месси.

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала находится в шорт-листе Барселоны. Согласно Marca в аргентинском футболисте сине-гранатовые видят замену для форварда Неймара который может перейти в ПСЖ. Увеличить
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Ранее сообщалось, что за 25-летнего бразильца «ПСЖ» заплатит 222 миллиона евро, прописанные в его контракте с каталонцами в качестве отступных. Неймар играет за каталонцев с 2013 года. Он провел в составе команды 186 матчей, забил 105 голов и отдал 80 голевых передач. Согласно сообщениям СМИ, мотивацией Неймара к уходу из «Барселоны» служит желание «прекратить оставаться в тени Месси».

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