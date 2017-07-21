Казахстанcкий футболист дебютировал в чемпионате Болгарии

В рамках второго тура его «Верея» на своем поле крупно проиграла «Черно Море», за который выступает экс-хавбек «Иртыша» Орлин Старокин — 0:4. В этом матче Нургалиев вышел в стартовом составе и был заменен на 73-й минуте встречи, при счете 0:2.

В первом туре чемпионата Болгарии «Верея» провела поединок на выезде против «Берое» (0:0), но в той встрече Нургалиев остался в резерве. Следующий матч его команда проведет 31 июля в гостях против «Этара».

Напомним, что 23-летний хавбек Нургалиев перебрался в «Верею» незадолго до начала чемпионата Болгарии. В этом клубе он оказался благодаря главному тренеру Илиану Илиеву, который зимой готовил к сезону «Алтай». Именно на сборах он произвел приятное впечатление на наставника, позже возглавившего «Верею».

Воспитанник семейского футбола Нургалиев ранее выступал за «Окжетпес», «Алтай», «Иртыш» и родной «Спартак». В историю высшего дивизиона чемпионата Болгарии он вошел как первый игрок из Казахстана.