Казахстанcкий футболист дебютировал в чемпионате Болгарии
Казахстанский футболист Еркебулан Нургалиев провел свой первый матч за «Верею» в чемпионате Болгарии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В рамках второго тура его «Верея» на своем поле крупно проиграла «Черно Море», за который выступает
В первом туре чемпионата Болгарии «Верея» провела поединок на выезде против «Берое» (0:0), но в той встрече Нургалиев остался в резерве. Следующий матч его команда проведет 31 июля в гостях против «Этара».
Напомним, что 23-летний хавбек Нургалиев перебрался в «Верею» незадолго до начала чемпионата Болгарии. В этом клубе он оказался благодаря главному тренеру Илиану Илиеву, который зимой готовил к сезону «Алтай». Именно на сборах он произвел приятное впечатление на наставника, позже возглавившего «Верею».
Воспитанник семейского футбола Нургалиев ранее выступал за «Окжетпес», «Алтай», «Иртыш» и родной «Спартак». В историю высшего дивизиона чемпионата Болгарии он вошел как первый игрок из Казахстана.
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