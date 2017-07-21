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21 июля 2017, 21:02 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» объявил о подписании пятилетнего контракта с Моратой

«Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе из «Реала» нападающего сборной Испании Альваро Мораты. С форвардом подписан пятилетний контракт.

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По информации Sky Sports, сумма трансфера составила £ 70 млн.

В ближайшее время 24-летний футболист присоединится к лондонской команде в предсезонном туре по Азии.

Мората летом прошлого года вернулся в «Реал» из «Ювентуса», где провёл два сезона. В сезоне-2016/17 форвард забил 15 мячей в 26 матчах испанской Примеры.

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