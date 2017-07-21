«Челси» объявил о подписании пятилетнего контракта с Моратой
«Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе из «Реала» нападающего сборной Испании Альваро Мораты. С форвардом подписан пятилетний контракт.
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По информации Sky Sports, сумма трансфера составила £ 70 млн.
В ближайшее время 24-летний футболист присоединится к лондонской команде в предсезонном туре по Азии.
Мората летом прошлого года вернулся в «Реал» из «Ювентуса», где провёл два сезона. В сезоне-2016/17 форвард забил 15 мячей в 26 матчах испанской Примеры.
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