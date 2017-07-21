«Кайрат»: Клуб предлагал Цхададзе продолжить работу, но он настоял на своем уходе

Ранее Vesti.kz сообщали, что Цхададзе ушел после вылета во втором раунде Лиги Европы от албанского «Скендербеу» (1:1, 0:2), а исполнять его обязанности временно будет Сергей Лабодовский, которому будет помогать Андрей Карпович.

В заявлении «Кайрата» подчеркивается, что решение покинуть клуб принадлежит самому Цхададзе.

«Клуб предложил Цхададзе продолжить работу в связи с действующими спортивными задачами. Цхададзе настоял на своем решении покинуть пост главного тренера, осознавая свою ответственность за результаты в квалификационных матчах Лиги Европы. Клуб благодарит тренера за проделанную работу и желает дальнейших спортивных успехов», — говорится в заявлении «Кайрата».

48-летний Цхададзе принял «Кайрат» весной прошлого года, сменив на этом посту нынешнего главного тренера сборной Казахстана Александра Бородюка. За почти полтора года работы команде под руководством грузина удалось завоевать серебряные медали чемпионата и выиграть Суперкубок-2017.

Ожидается, что новый главный тренер «Кайрата» будет объявлен на следующей неделе.